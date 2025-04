RCB vs DC, TATA IPL 2025 24th Match Pitch And Weather Report: बेंगलुरु में आरसीबी के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या दिल्ली के गेंदबाजों बरपाएंगे कहर, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम(Credit: WPL)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA IPL 2025 24th Match Pitch And Weather Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 24वां मुकाबला आज यानी 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. RCB vs DC Last 4 Matches Dream 11 Fantasy Points: पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर, कमाए सबसे ज्यादा ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट्स; इनपर खेल सकते हैं दाव

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन कमाल का रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने अबतक तीन मुकाबले खेले हैं और सभी में उसे जीत मिली है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अबतक चार मैच खेले हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 3 मैच में जीत और 1 में हार मिली है. ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 28 पारियों में 50.33 की औसत और 134.99 की स्ट्राइक रेट से 1,057 रन बनाए हैं. विराट कोहली के बल्ले से 10 अर्धशतक निकले हैं. विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रन है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की मौजूदा टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 16 मैचों में 64.80 की औसत और 144 की स्ट्राइक रेट से 648 रन बनाए हैं.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (RCB vs DC Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबतक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को महज 11 मैच में जीत नसीब हुई हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाजी मारी थीं.

पिच रिपोर्ट (RCB vs DC Pitch Report)

आईपीएल 2025 का 24वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा. बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है. यह मैदान अपनी छोटी बाउंड्री की वजह से हाई स्कोरिंग मैदान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है. ऐसे में किसी भी टीम के गेंदबाज के लिए यहां किफायती प्रदर्शन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल मैचों के दौरान पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन का है. आईपीएल में यहां कई हाई स्कोरिंग मैच हो चुके हैं. ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर यहां रनों की खूब बारिश हो सकती है. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं.

बेंगलुरु का मौसम (Bengaluru Weather Update)

टाटा आईपीएल 2025 का 24वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा. आज बेंगलुरु में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल.

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर मैकगर्क, केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव और मोहित शर्मा.