RCB vs CSK, TATA IPL 2025 52nd Match Toss Update And Live Scorecard: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, IPL 2025 52nd Match Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 52वां मुकाबला आज यानी 3 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम (CSK) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई एमएस धोनी (MS Dhoni) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs CSK, TATA IPL 2025 52nd Match Stats And Preview: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग्स, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

Chennai Super Kings win the toss and elect to bowl first !! #RCBvCSK pic.twitter.com/LR1Zzh9eNi — its cinema (@iitscinema) May 3, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेटेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, यश दयाल.

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, सैम करन, रवींद्र जड़ेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, दीपक हुडा, एमएस धोनी (विकेटकीपर/कप्तान), नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मथीशा पथिराना.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड

इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नजरें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स को परास्त करने पर हैं. इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और महज दो मैच में ही जीत हासिल कर पाई है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 मैचों में सात जीत के बाद पाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है. फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 14 पाइंट हैं और उसकी निगाह प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने पर होगी.