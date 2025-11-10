IPL 2025 Trade Windows: रवींद्र जडेजा का CSK से सफर खत्म? Instagram डीएक्टिवेट फैंस को किए हैरान, संजू सैमसन जा सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स

IPL 2025 Trade Windows: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के नए सीजन से पहले एक बड़ी खबर ने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है. सोमवार को रवींद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक डिएक्टिवेट पाया गया, जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गईं कि वह जल्द ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) छोड़ सकते हैं. इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई भेजने की तैयारी में हैं. इस डील के तहत RR को जडेजा के साथ इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन मिल सकते हैं. संजू सैमसन का CSK से जुड़ना लगभग तय, रवींद्र जडेजा लौट सकते हैं राजस्थान रॉयल्स, इन स्टार्स पर भी दांव लगा रही टीमें

जडेजा का CSK से लंबा जुड़ाव

रवींद्र जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने टीम को तीन IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई है. CSK के दो साल (2016-2017) के बैन के दौरान उन्होंने अन्य फ्रेंचाइज़ी के लिए खेला, लेकिन वापसी के बाद फिर से टीम की रीढ़ बन गए. 2023 के IPL फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनकी आखिरी ओवर की बल्लेबाज़ी ने चेन्नई को पांचवां खिताब दिलाया था. यह पल अब भी फैंस के दिलों में ताज़ा है.

जडेजा IPL इतिहास में 254 मैच खेल चुके हैं, जो टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी के लिए पांचवां सबसे बड़ा आंकड़ा है. वह CSK के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं. कुल 143 विकेट उनके नाम हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/16 रहा है. 2023 सीजन में उन्होंने 20 विकेट झटके थे, जबकि 2025 सीजन में बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया, 301 रन बनाए और दो अर्धशतक जड़े.

दिलचस्प बात यह है कि जडेजा ने अपना IPL करियर राजस्थान रॉयल्स से ही शुरू किया था. वह 2008 में RR के खिताबी सीजन में टीम का हिस्सा थे. हालांकि 2010 में मुंबई इंडियंस के साथ अनुचित कॉन्ट्रैक्ट वार्ता करने के कारण उन्हें एक सीजन के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद 2011 में उन्होंने कोच्चि टस्कर्स के लिए खेला और फिर 2012 में CSK में शामिल हो गए.

संजू सैमसन भी बदल सकते हैं फ्रेंचाइज़ी

रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है. अगर यह डील फाइनल होती है, तो यह IPL इतिहास की सबसे हाई-प्रोफाइल ट्रेड में से एक होगी.हालांकि अभी तक दोनों फ्रेंचाइज़ियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. एक वरिष्ठ CSK अधिकारी ने पीटीआई से कहा, “सबको पता है कि हम संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। हमने ट्रेडिंग विंडो में अपनी रुचि जाहिर कर दी है. अब RR प्रबंधन इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हमें उम्मीद है कि संजू CSK के लिए खेलेंगे.”

क्या कहता है IPL का ट्रेड नियम

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेड को पूरा करने के लिए दोनों फ्रेंचाइज़ियों को IPL गवर्निंग काउंसिल को “एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट” जमा करना होगा, जिसमें शामिल खिलाड़ियों के नाम होंगे. इसके बाद खिलाड़ियों की लिखित सहमति ली जाएगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही यह डील गवर्निंग काउंसिल द्वारा मंज़ूर की जाएगी.

जडेजा की इंस्टाग्राम गतिविधि से बढ़े कयास

रवींद्र जडेजा का सोशल मीडिया अकाउंट डिएक्टिवेट होना फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. पिछले कुछ सीजनों से उनके और CSK प्रबंधन के बीच संबंधों में खटास की खबरें भी आती रही हैं. कई मौकों पर उनके क्रिप्टिक पोस्ट्स ने इस अटकल को और मजबूत किया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. अब अगर यह ट्रेड सच साबित होता है, तो IPL 2025 की शुरुआत से पहले ही यह सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. जहां एक ओर CSK को अनुभवी भारतीय कप्तान मिलेगा, वहीं RR को दो विश्वस्तरीय ऑलराउंडर मिलेंगे.