QATW vs MALW, ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier 2025 Live Streaming: महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मलेशिया से भिड़ेगी क़तर महिला टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

Where To Watch Qatar Women's National Cricket Team vs Malaysia Women's National Cricket Team Live Telecast: क़तर महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम मलेशिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर(ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier) 2025 का 18वां मुकाबला 16 मई (शुक्रवार) को बैंकॉक(Bangkok) के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड(Terdthai Cricket Ground) में खेला जाएगा. यह मुकाबला भले ही नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो, लेकिन दोनों टीमों के लिए गर्व और आत्मसम्मान की लड़ाई होगी. इस ग्रुप में यूएई महिला टीम पहले ही अपने प्रदर्शन से शीर्ष स्थान हासिल कर चुकी है और उनके अगले दौर में पहुंचने की संभावना लगभग पक्की हो चुकी है. कुवैत महिला टीम ने भूटान को दिया 95 रनों का छोटा टारगेट, मैरीयम ओमर ने बचाई इज्जत, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

मलेशिया महिला टीम अब तक इस टूर्नामेंट में कोई जीत दर्ज नहीं कर पाई है. पिछले पांच मैचों में उन्होंने तीन मुकाबले गंवाए हैं जबकि दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए. दूसरी ओर, क़तर महिला टीम ने दो मैच जीते हैं, एक हारा है और दो मुकाबले रद्द हुए। ऐसे में क़तर की टीम थोड़ा आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और मलेशिया भी आखिरी मैच में जीत के इरादे से खेलेगी.

मलेशिया महिला बनाम क़तर महिला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

क़तर महिला बनाम मलेशिया महिला मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर 2025 के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में किसी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, फैंस क़तर महिला बनाम मलेशिया महिला मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. FanCode पर इस मैच को देखने के लिए ₹59 का भुगतान करना होगा. क्रिकेट प्रेमी मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर इस रोमांचक मैच का लुत्फ उठा सकते हैं