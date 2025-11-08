Where To Watch QAT vs AFG 1st T20I 2025 Live Streaming: कतर बनाम अफगानिस्तान तीसरे टी20 मैच में होगा रोमांचक, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश(Credit: X/@ACBofficials)

Where To Watch Afghanistan National Cricket Team vs Qatar National Cricket Team Match Live Telecast: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (AFG vs QAT T20I Series) का पहला मुकाबला कतर (Qatar) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (West End Park International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह कतर की किसी फुल-टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ पहली द्विपक्षीय सीरीज होगी. अफगानिस्तान पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई टीमों में से एक रही है. खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान खींचा है. वहीं, कतर एक उभरती हुई एसोसिएट क्रिकेट टीम है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है. यह सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगी. सीएसके में शामिल होंगे संजू सैमसन! IPL 2026 से पहले फिर गर्मी पकड़ीं ट्रेड की चर्चाएं, चेन्नई सुपर किंग्स ने बदले में पेश किया अपना स्टार खिलाड़ी

हालांकि, दोनों टीमों के बीच आईसीसी रैंकिंग और अनुभव का अंतर काफी बड़ा है। अफगानिस्तान वर्तमान में टी20 रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल है, जबकि कतर 29वें स्थान पर है। फिर भी, घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर कतर अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी शुरुआत को यादगार बना सकता है।

अफगानिस्तान बनाम कतर पहला टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (AFG vs QAT T20I Series) का पहला मुकाबला 8 नवंबर 2025(शुक्रवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा.

अफगानिस्तान बनाम कतर पहला टी20 2025 लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

फिलहाल भारत में अफगानिस्तान बनाम कतर टी20 सीरीज 2025 के लाइव टेलीकास्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. किसी भी भारतीय टीवी चैनल पर इस मैच का प्रसारण नहीं किया जाएगा। फैंस को आधिकारिक घोषणा के लिए इंतजार करना होगा.

अफगानिस्तान बनाम कतर पहला टी20 2025 की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

जैसे टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसे ही इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, भारतीय फैंस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) और कतर क्रिकेट एसोसिएशन (QCA) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव स्कोर और अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं.