PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Pitch Report: मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज बरपाएंगे कहर, रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन शानदार शुरुआत की है और तीन मैचों में दो जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द रहा है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन मुकाबलों में एक जीत हासिल की है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के हाथों में है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महा-मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 11 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां पंजाब किंग्स शानदार लय में नजर आ रही है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (PBKS vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में भी सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले में जीत दर्ज की थी.

पंजाब किंग्स की टीम इस समय अच्छी फॉर्म में है. प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम संतुलित नजर आ रही है. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium Pitch Report)

मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजों को खेलने में आसानी होती है. स्पिन गेंदबाजों को बीच के ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 से 190 रन के बीच रहने की संभावना है.

मुल्लांपुर का मौसम (Mullanpur Weather Update)

आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश की संभावना काफी कम है. तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करेगा.

पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने पिछले 10 पारियों में 148.16 की स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 167.74 की स्ट्राइक रेट से 312 रन निकले हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने पिछले 10 मुकाबलों में 52.75 की औसत से 422 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में मार्को यानसन ने पिछले 6 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं, जबकि जयदेव उनादकट ने पिछले 9 मैचों में 15 विकेट लिए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs SRH 17th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कॉनॉली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.