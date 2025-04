PBKS vs RR, TATA IPL 2025 18th Match Pitch Report: चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab King Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, IPL 2025 18th Match Pitch Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 18वां मुकाबला आज यानी पांच अप्रैल को पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम (PBKS) बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के पास कई धुरंधर खिलाड़ी है. हालांकि ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसेन जैसे ऑलराउंडर अभी तक बल्लेबाजी में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही शानदार प्रदर्शन कर रहा हैं. वहीं राजस्थान रॉयल्स की स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रहीं है. PBKS vs RR T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच यह मैच महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये पंजाब का होम ग्राउंड हैं और इस सीजन में पंजाब किंग्स ने पहले दोनों मैच जीते हैं. ये दोनों ही मुकाबले घर के बाहर जीते हैं.

पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स की टीम टॉप पर है. पंजाब किंग्स घर में सीजन का पहला मुकाबला खेलेगी. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन में प्रदर्शन अबतक फीका रहा हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 में से 2 मैच गंवाए हैं और एक में ही जीत हासिल की है. पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स 9वें पायदान पर है.

राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल फॉर्म में नहीं हैं, और टीम की बल्लेबाजी में गहराई की कमी नजर आ रही हैं. आज के मुकाबले में युजवेंद्र चहल पर सबकी निगाहें होंगी. युजवेंद्र चहल इस बार राजस्थान की जगह पंजाब किंग्स की ओर से लीग में उतरे हैं. राजस्थान के लिए अच्छी खबर ये है कि संजू सैमसन पूरी तरह फिट हैं और अब विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PBKS vs RR Head To Head)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल 28 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स का पड़ला भारी रहा हैं. राजस्थान रॉयल्स ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को महज 12 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमें दो मैचों में आमने -सामने थी. इस दौरान दोनों टीमों के एक-एक मैच अपने नाम किया था. पंजाब किंग्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

पिच रिपोर्ट (PBKS vs RR Pitch Report)

महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच मिट्‌टी की जगह रेत से तैयार की गई है. इस मैदान पर स्पिनरों के मुकाबले तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. इस पिच पर बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए समान अवसर होते हैं. हालांकि, बल्लेबाजों के लिए रन बनाने के लिए नजरें जमानी होती है. इस मैदान पर आईपीएल में अब तक पांच मुकाबले खेले गए हैं. एक बार भी 200 का स्कोर नहीं बन पाया है. यह मैदान आईपीएल के पांच मैचों की मेजबानी कर चुका है. इस दौरान दो मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तीन मैच जीते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यांश शेडगे, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (कप्तान), नितीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षाना, संदीप शर्मा, और तुषार देशपांडे.