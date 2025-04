PBKS vs RR, TATA IPL 2025 18th Match 1st Inning Scorecard: राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को दिया 206 रनों का लक्ष्य, यशस्वी जयसवाल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Punjab Kings Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, IPL 2025 17th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 18वां मुकाबला आज यानी पांच अप्रैल को पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम (PBKS) बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम (RR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच का लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

A terrific finish from the Rajasthan Royals!

They become the first team to post 200-plus in Mullanpur in the IPL.

RR (205 for 4 in 20 ov) vs PBKS. Yashasvi (67), Parag (43*); Lockie (2/37). #IPL2025 #PBKSvRR

