WI vs PAK 1st ODI 2025 Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान ने जीता टॉस, वेस्टइंडीज को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match  Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का पहला मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 137 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 71 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 63 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान पहले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान ने जीता टॉस

 यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, जेडीया ब्लेड्स

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर/कप्तान), सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड