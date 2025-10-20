PAK vs SA 2nd Test 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीत कर चुनी बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका(Photo credit: LatestLY)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम(Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी. पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी. यह भी पढ़ें: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ने जीता टॉस

Toss Update 🪙 🇵🇰 Pakistan have won the toss and elected to Bat first. 🔁 Two changes for #TheProteas Men: Marco Jansen and Keshav Maharaj come in for Wiaan Mulder and Prenelan Subrayen. Here’s how we line up for the second Test in Rawalpindi. 🏏 pic.twitter.com/wF3M3rhO4n — Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 20, 2025

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, नोमान अली, साजिद खान, शाहीन अफरीदी, आसिफ अफरीदी

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, मार्को जानसन, साइमन हार्मर, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारतीय दर्शक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.