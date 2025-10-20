How To Watch PAK vs SA 2nd Test 2025 Day 1 Live Streaming: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका(Photo credit: LatestLY)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम(Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर अपनी जीत की लय बनाए रखी है और अपनी "स्पिन टू विन" रणनीति के दम पर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. स्पिन गेंदबाज साजिद खान और नोमान अली ने टर्निंग ट्रैक पर शानदार गेंदबाजी की है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशानी हुई है. दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रिका की होगी वापसी या पाकिस्तान करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

इसके अलावा, शाहीन शाह आफ़रीदी की रिवर्स स्विंग गेंदबाजी ने उनकी आक्रमकता में चार चांद लगाए हैं. बल्लेबाजी में इमाम उल हक, साद शकील और सलमान अग़ा टीम के स्तंभ साबित हुए हैं जो पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगे.

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के लिए पिछला टेस्ट मैच हारना एक बड़ी निराशा थी जिसने उनकी दस मैचों की जीत की लय को तोड़ दिया. टीम को अब वापसी करनी है और इसके लिए मिडिल ऑर्डर को और सशक्त बनाना होगा. टोनी डी ज़ोरजी और रयान रिकेलटन ने कुछ उम्मीद दिखाई है, लेकिन खासतौर पर ट्रिस्टन स्टब्स से निरंतरता की जरूरत है. गेंदबाजी में मार्को जानसन और केशव महाराज की वापसी टीम की ताकत बढ़ा सकती है और टीम में संतुलन ला सकती है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए भारत में यह मुकाबला किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. ऑनलाइन विकल्पों के लिए नीचे पढ़ें.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में कैसे देखें?

जैसे लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं है, वैसे ही इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी भारत में उपलब्ध नहीं होगी. प्रशंसक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख पाएंगे. हालांकि, दर्शक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लाइव स्कोर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. उम्मीद हैं कि भारतीय दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे.