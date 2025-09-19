PAK W vs SA W 2nd ODI 2025 Live Streaming: पाकिस्तान महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला दूसरा वनडे आज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where to Watch Pakistan Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. पहले वनडे में मेज़बान पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था. पहले मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का फैसला लिया और अच्छी शुरुआत की. मुनिबा अली (76) और सिद्रा अमीन (121) की शानदार पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका ने 2 विकेट और तु्मी सेखुखुने ने 1 विकेट लिया. मैदान पर था खिलाड़ी अचानक उजड़ गई दुनिया! श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मैच के बीच सनथ जयसूर्या ने दुनीथ वेल्लालगे को दी पिता के निधन की खबर, देखें वीडियो
लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एकतरफा अंदाज़ में मैच जीत लिया. तज़मिन ब्रिट्स (101*) और मरिज़ान कैप (120*) ने नाबाद शतक लगाते हुए 216 रनों की अविजित साझेदारी की और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई. पाकिस्तान की टीम आज वापसी करना चाहेगी.
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?
पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 4:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 03:30 PM को होगा.
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 सीरीज़ का लाइव प्रसारण कहां देखें?
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे का भारत में टीवी पर कोई आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी लीनियर टीवी चैनल पर नहीं किया जाएगा.
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग Sports TV YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा. भारतीय दर्शक इस मैच का सीधा प्रसारण वहीं देख सकते हैं.