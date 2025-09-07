AFG vs PAK, UAE T20I Tri-Series 2025 Final Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, अफ़ग़ानिस्तान करेगी पहले बल्लेबाजी, यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. जिसके चलते, अफ़ग़ानिस्तान पहले बल्लेबाजी करेगी. दोनों टीमों ने लीग चरण में चार में से तीन मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जहाँ पाकिस्तान अंक तालिका में पहले स्थान पर रहा और अफ़ग़ानिस्तान दूसरे स्थान पर था. इससे पहले खेले गए अपने आख़िरी मैच में अफ़ग़ानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को चार रन से हराया था. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 415 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, जो रूट, जैकब बेथेल ने खेली शतकीय पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, एएम ग़ज़नफ़र, नूर अहमद, फ़ज़लहक फ़ारूक़ी

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इस ट्राई सीरीज फाइनल का प्रसारण अधिस्कर किसी भी मीडिया नेटवर्क के पास नहीं हैं. जिसके कारण इस  मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड( FanCode) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. जिसे फेंस अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैब समेत अन्य एलेक्ट्रिनिक डेविस पर ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं.