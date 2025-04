PAK W vs THAI W ICC Womens WC Qualifier 2025 Live Streaming: आज थाईलैंड के खिलाफ चौथी जीत के इरादे से उतरेगी पाकिस्तान, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम(Credit: X/@TheRealPCBMedia)

Where to Watch Pakistan Women's National Cricket Team vs Thailand Women's National Cricket Team Live Streaming: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 12वां मैच आज पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. मेजबान टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं. जिसमें तीनों में जीत दर्ज की है और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. ऐसे में आज वे चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. फातिमा सना के हाथों में पाकिस्तान की कमान होगी. दूसरी ओर, थाईलैंड की टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं की है. थाईलैंड ने तीन मैच खेले हैं और तीनों में जीत दर्ज की है. इसके अलावा अंक तालिका में सबसे नीचे है. ऐसे में आज थाईलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मुकाबले को जीतना चाहेगी. हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा. थाईलैंड की कप्तानी नारुएमोल चायवाई करेंगी. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच की उम्मीद होगी.

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 12वां मुकाबला पाकिस्तान महिला और थाईलैंड महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान महिला और थाईलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा.

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 12वां मुकाबला पाकिस्तान महिला और थाईलैंड महिला के बीच कहां से देखें?

पाकिस्तान महिला और थाईलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 के 12वें मुकाबला का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि भारत में टीवी पर इसके लाइव प्रसारण के बारे में कोई जानकारी है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

पाकिस्तान महिला टीम: मुनीबा अली, गुल फ़िरोज़ा, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, ओमैमा सोहेल, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, नतालिया परवेज़, सैयदा अरूब शाह, नजीहा अल्वी, शवाल जुल्फिकार

थाईलैंड महिला टीम: नट्टाया बूचाथम, चानिदा सुथिरुआंग, नन्नापत कोनचारोएनकाई (विकेटकीपर), नत्थाकन चंथम, नारुएमोल चाइवाई (कप्तान), फन्निता माया, सुवानन खियाओतो, ओन्निचा कामचोमफू, थिपचा पुथावोंग, सुनीदा चतुरोंग्रट्टाना, सुलेपोर्न लाओमी, रोसेनन कानोह, अपिसारा सुवानचोनराथी, नन्नाफट चाइहान. चायनिसा फेंगपैन