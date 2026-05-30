PAK vs AUS, 1st ODI Live Toss And Scorecard: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Live Toss And Scorecard Update: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर इस मुकाबले में उतरी है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराने के बाद मैदान में उतरेगी. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंगलिस (Josh Inglis) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Playing XI)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, माज़ सदाकत, बाबर आज़म, गाजी गोरी (विकेटकीपर), सलमान आगा, अब्दुल समद, शादाब खान, अराफात मिन्हास, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, एलेक्स केरी, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर/कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, ओलिवर पीक, नाथन एलिस, तनवीर सांघा, बिली स्टैनलेक, मैथ्यू कुह्नमैन.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 112 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 71 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 36 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

पाकिस्तान की टीम घरेलू मैदान पर खेल रही है और टीम को बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम जम्पा और नाथन एलिस टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

रावलपिंडी की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में सफल रहते हैं. हालांकि मैच के आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. ऐसे में फैंस को एक हाईस्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.