How To Watch Asia Cup 2025 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा एशिया कप का लाइव प्रसारण? ऐसे देखें कॉन्टिनेंटल टी20आई क्रिकेट टूर्नामेंट मैचों की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर ऑनलाइन

एशिया कप ट्रॉफी (Photo Credit:X@ACCMedia1)

Where To Watch Asia Cup 2025 Live Telecast: कई महीनों के इंतज़ार के बाद एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है. इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के 17वें संस्करण में आठ एशियाई टीमें खिताब के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी. इस बार टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में किया जा रहा है. एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. पिछली बार 2023 में टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने खिताब जीता था. इस बार आठ टीमें भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, हांगकांग, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश हिस्सा ले रही हैं. इन टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा एशिया कप में भारत के मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान हैं, जबकि ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं. कुल 12 लीग मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद प्रत्येक ग्रुप की टॉप दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी. सुपर-4 की टॉप दो टीमें फाइनल में भिड़ेंगी. सभी मुकाबले अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे.

एशिया कप 2025 का आयोजन कब और कहां आयोजित होगा?

एशिया कप 2025 का आगाज़ 9 सितंबर से होने जा रहा है और इसका समापन 28 सितंबर को होगा. इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें सभी मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात के दो बड़े स्टेडियमों अबू धाबी का शेख ज़ायेद स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे और रात 8:00 बजे से शुरू होंगे/ डबल हेडर वाले दिनों में शाम का मुकाबला होगा, जबकि अन्य दिनों में केवल रात 8:00 बजे से मैच आयोजित किए जाएंगे.

भारत में एशिया कप 2025 लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?

एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारण पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. फैंस इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण Sony Ten 1, Ten 3 (हिंदी), Ten 4 (तमिल), Ten 4 (तेलुगु) और Ten 5 चैनलों पर देख सकते हैं. वही, टूर्नामेंट की स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

भारत में एशिया कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

एशिया कप 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) के पास हैं. मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को पूरे मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन या मैच पास की आवश्यकता हो सकती है.