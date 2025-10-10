New Zealand Women vs Bangladesh Women, ICC Women's World Cup 2025 11th Match Scorecard: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रनों से दी शिकस्त, ने चटकाए विकेट; यहां देखें NZ W बनाम BAN W मैच का स्कोरकार्ड

New Zealand Women National Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 11th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला आज यानी 10 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम ( Barsapara Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश को 100 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई सोफी डिवाइन (Sophie Devine) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 2nd ODI Match Live Streaming In India: कल अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त
न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand Women National Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team Match Scorecard)
💥 New Zealand Women clinch a commanding victory!
Beat Bangladesh by 100 runs in the #CWC2025 clash at Guwahati! 🏏#NZvBAN #NewZealand #NZWvBANW #Bangladesh #cricket #womensworldcup2025 pic.twitter.com/mbqE5xuQHg
— CricketTimes.com (@CricketTimesHQ) October 10, 2025
इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 35 रन बोर्ड पर जड़ दिए.
पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 227 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रुक हॉलिडे ने सबसे ज्यादा 69 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ब्रुक हॉलिडे ने 104 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के लगाए. ब्रुक हॉलिडे के अलावा कप्तान सोफी डिवाइन ने 63 रन बनाए.
दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को राबेया खान ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से राबेया खान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. राबेया खान के अलावा निशिता अख्तर निशी, फाहिमा खातून, मारुफा एक्टर और नाहिदा एक्टर ने एक-एक विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 228 रन बनाने थे.
बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 33 रन के स्कोर पर टीम के छह बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. बांग्लादेश की पूरी टीम 39.5 ओवर में महज 127 रन बनाकर सिमट गई. बांग्लादेश की तरफ से फाहिमा खातून ने सबसे ज्यादा 34 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान फाहिमा खातून ने 80 गेंदों पर दो चौके लगाए. फाहिमा खातून के अलावा राबेया खान ने 25 रन बटोरे.
वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को रोज़मेरी मैयर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से जेस केर और ली ताहुहु ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. जेस केर और ली ताहुहु के अलावा रोज़मेरी मैयर ने दो विकेट चटकाए.
पहली पारी का स्कोरकार्ड:
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 227/9, 50 ओवर (सुजी बेट्स 29 रन, जॉर्जिया प्लिमर 4 रन, अमेलिया केर 1 रन, सोफी डिवाइन 63 रन, ब्रुक हॉलिडे 69 रन, मैडी ग्रीन 25 रन, इसाबेला 12 गेज़ रन, जेस केर 0 रन, रोज़मेरी मैयर 2 रन, ली ताहुहु नाबाद 12 रन और ईडन कार्सन नाबाद 4 रन.)
बांग्लादेश की गेंदबाजी: (राबेया खान 3 विकेट, निशिता अख्तर निशी 1 विकेट, फाहिमा खातून 1 विकेट, मारुफा एक्टर 1 विकेट और नाहिदा एक्टर 1 विकेट).
दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:
बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 127/10, 39.5 ओवर (रुबिया हैदर 4 रन, शर्मिन अख्तर 3 रन, निगार सुल्ताना 4 रन, शोभना मोस्तरी 2 रन, सुमैया अख्तर 1 रन, शोर्ना अख्तर 1 रन, फाहिमा खातून 34 रन, नाहिदा अख्तर 17 रन, राबेया खान 25 रन, मारुफा अख्तर नाबाद 1 रन और निशिता अख्तर निशी 5 रन.)
न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (रोज़मेरी मैयर 2 विकेट, जेस केर 3 विकेट, अमेलिया केर 1 विकेट और ली ताहुहु 3 विकेट, एडेन कार्सन 1 विकेट).
