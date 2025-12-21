New Zealand vs West Indies, 3rd Test Match Day 4 Stumps Scorecard: चौथे दिन का खेल हुआ खत्म, न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दिया 462 रन का लक्ष्य; यहां देखें स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd Test Match Day 4 Stumps Scorecard Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 18 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे मुकाबले न्यूज़ीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. चौथे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी 16 ओवर में बिना विकेट गवाएं 43 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 3rd Test Day 5 Scorecard: तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाया 3-0 की अजेय बढ़त; यहां देखें AUS बनाम ENG के मैच का स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच बे ओवल में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट रोमांचक दौर में पहुंच गया है. न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 462 रन का लक्ष्य दिया है. चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए हैं. जॉन कैंपबेल 2 और ब्रैंडन किंग 37 रन बनाकर नाबाद हैं.

टेस्ट मैच के आखिरी दिन वेस्टइंडीज को जीत के लिए 419 रन और बनाने हैं और उसके सभी 10 विकेट सुरक्षित हैं. पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है. ऐसे में पांचवां दिन बेहद रोमांचक हो सकता है. परिणाम किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है, या फिर मैच ड्रा हो सकता है.

न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर घोषित की. दोनों सलामी बल्लेबाजों, टॉम लैथम और डेवन कोनवे, ने दूसरी पारी में भी शतक लगाए. लैथम ने 101 और कोनवे ने 100 रन की पारी खेली. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी हुई. केन विलियमसन 40 और रचिन रवींद्र 46 रन बनाकर नाबाद रहे.

पहली पारी में मिले 155 रन की बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 462 रन का लक्ष्य दिया है. इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी 420 रन पर समाप्त हुई थी. कावेम होज 275 गेंद पर 123 रन बनाकर नाबाद रहे. ब्रैंडन किंग ने 63, जॉन कैंपबेल और एलिक अथांजे ने 45-45 और जस्टिन ग्रिव्स ने 43 रन बनाए.

न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी ने 4, ऐजाज पटेल ने 3, माइकल रे ने 2, और डेरिल मिचेल ने 1 विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने पहली पारी 8 विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की थी. डेवोन कोनवे ने 227 और टॉम लैथम ने 137 रन बनाए थे. रचिन रवींद्र 72 रन बनाकर नाबाद रहे थे. तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे चल रही है.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.