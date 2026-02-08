New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2026 4th Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 4th Match Key Players To Watch: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला कल यानी 8 फरवरी को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम उतरने के लिए तैयार है. टीम इंडिया टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में खेलने उतरेगी. इस टूर्नामेंट के इतिहास में अभी तक कोई भी टीम लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2026 4th Match Preview: न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच कल खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

अफगानिस्तान के घातक बल्लेबाज इब्राहिम जरदान ने पिछले नौ मैचों में 366 रन बनाए हैं. इब्राहिम जरदान के अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज ने 9 मैचों में 143.33 की स्ट्राइक रेट से 301 रन अपने नाम किए हैं. न्यूजीलैंड से डेरिल मिचेल ने पिछले 10 मैचों में 207 रन बनाए हैं. डेरिल मिचेल के अलावा मार्क चैपमैन पिछले आठ मैचों 196 रन बनाने में सफल रहे हैं. मुजीब उर रहमान ने पिछले आठ मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं, जैकब डफी ने 10 मैचों में 16 विकेट चटका चुके हैं. इन सभी के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी.

इस रोमांचक मुकाबले में टिम सीफर्ट, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, जैकब डफी, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान और नूर अहमद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और नूर अहमद के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, रहमानुल्लाह गुरबाज और मैट हेनरी के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs AFG T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच अबतक कुल तीन टी20 मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला हैं. न्यूजीलैंड ने एक मुकाबला जीता हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम ने एक मुकाबला अपने नाम किया हैं. वहीं, एक मुकाबला रद्द रहा है. दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला जून 2024 में खेला गया था. उस मैच को अफगानिस्तान ने 84 रन से अपने नाम किया था. अफगानिस्तान के 159/6 रन के जवाब में न्यूजीलैंड 75 रन पर ऑलआउट हो गई थी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

डेरिल मिशेल: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. इस मैच में भी डेरिल मिशेल मिडिल ओवर्स में पारी को संभाल सकते हैं.

मैट हेनरी: न्यूजीलैंड के घातक तेज गेंदबाज लॉकी मैट हेनरी अनुभवी गेंदबाज है. मैट हेनरी अपनी गेंदबाजी में मिश्रण के लिए जाने जाते हैं. मैट हेनरी इस मैच में डेथ ओवर्स में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

रहमानुल्लाह गुरबाज: अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने नौ मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज की निरंतरता और आक्रामकता अफगानिस्तान के टॉप आर्डर को मजबूती देती है.

अजमतुल्लाह उमरजई: अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अजमतुल्लाह उमरजई ने पिछले 10 मैचों में 32.71 की औसत और 69.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 229 रन बनाए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs USA 4th Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर) रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, इश सोढ़ी और जैकब डफी.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जरदान, सेदिकुल्लाह अतल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदिन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और फजलहक फारूकी.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.