SCO vs NED 4th T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: टी20 ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगी नीदरलैंड क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Scotland (Photo: X/@CricketScotland)

Where To Watch Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Live Telecast: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच स्कॉटलैंड टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला(Scotland T20I Tri-Series)2025 का चौथा मुकाबला 18 जून(बुधवार) को ग्लासगो (Glasgow ) के टिटवुड(Titwood) में खेला जाएगा. नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच अब तक टी20 क्रिकेट में कुल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में स्कॉटलैंड ने 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि नीदरलैंड को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच मुकाबले अक्सर कड़े और रोमांचक रहे हैं, जिससे उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता और भी दिलचस्प बन जाती है. आंकड़ों के मुताबिक स्कॉटलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन नीदरलैंड भी बराबरी की टक्कर देने में पीछे नहीं रहा है. स्कॉटलैंड ने नीदरलैंड को 39 रन से हराकर की टी20 ट्राई-नेशन सीरीज की विजयी शुरुआत, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स T20I ट्राई-सीरीज़ 2025 का चौथा मैच कब और कहां खेला जाएगा?

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच स्कॉटलैंड टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का था मुकाबला 18 जून(बुधवार) को ग्लासगो के टिटवुड में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 PM बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 07:00 PM बजे होगा.

स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स T20I ट्राई-सीरीज़ 2025 के चौथें मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड T20I ट्राई-सीरीज़ 2025 का चौथे मुकाबले का सीधा टीवी प्रसारण राइट्स किसी के पास नहीं है. जिसके कारण इसका टेलीकास्ट भारत में उपलब्ध नहीं होगा.

स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स T20I ट्राई-सीरीज़ 2025 के चौथें मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड T20I ट्राई-सीरीज़ 2025 का चौथे मुकाबले का प्रसारणअधिकार FanCode के पास है. जो भारत समेत कुछ चुनिंदा देशों के दर्शक FanCode की वेबसाइट या ऐप के ज़रिए इन मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग आनंद उठा सकते हैं.