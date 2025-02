NEP W vs THAI W 6th T20 2025 Scorecard: थाईलैंड ने नेपाल को दिया 107 रन का टारगेट, मनीषा उपाध्याय ने की शानदार गेंदबाजी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

NEP W vs THAI W (Photo: @ThailandCricket)

Nepal Women's National Cricket Team vs Thailand Women's National Cricket Team 6th T20 2025 Scorecard: नेपाल महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 ट्राई-सीरीज का छठा टी20 आज यानी 4 फरवरी को कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला जा रहा है. इस मैच में थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड की 6 विकेट के नुकसान 106 रन बनाई. थाईलैंड की ओर से चानिदा सुथिरुआंग ने सबसे ज्यादा 28 गेंदों में 27 रन बनाई। इसके अलावा थिपचा पुत्तवोंग ने 25 रन का योगदान दिया. जबकि कप्तान नारुमोल चाईवाई और नत्थकन चंथम बिना खाता खोले आउट हो गई.

यह भी पढें: Paarl Royals vs MI Cape Town SA20 2025 Qualifier 1 Live Streaming: आज क्वालीफायर 1 में पार्ल रॉयल्स और एमआई केप टाउन के बीच होगी कड़ी टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

इसके अलावा नट्टया बूचथम 10 रन और अफिसरा सुवंचोनराथी 17 रन ही बना सकी. दूसरी ओर, नेपाल की ओर से मनीषा उपाध्याय ने शानदार गेंदबाजी की. मनीषा उपाध्याय ने 4 ओवर में 1 मेडेन और 18 रन देकर 4 विकेट चटकाई. इसके अलावा पूजा महतो को 1 विकेट मिला और रचना चौधरी को 1 विकेट मिला.

🔥 INNINGS BREAK 🔥

Thailand Women post 106/6 at the end of 20 overs. #THAvNEP

Live Score - https://t.co/h1hQwFraDk

Live Streaming : https://t.co/Cclf0mwQI3#womenst20itriangular #letsgothailand🇹🇭 pic.twitter.com/4efWAGuGZl

— Cricket Thailand (@ThailandCricket) February 4, 2025