NAM vs SCO, 3rd T20I Match Live Score Update: नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड के बीच खेला जा रहा है तीसरा टी20 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Namibia National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Score Update: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक (Windhoek) के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जा रहा है. स्कॉटलैंड की टीम इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरी है. वहीं, नामीबिया की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने की कोशिश कर रही है. इस सीरीज में नामीबिया की अगुवाई गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के कंधों पर हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

दूसरे टी20 मुकाबले में स्कॉटलैंड ने 157/8 का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें ब्रैंडन मैकमुलेन और जैक जार्विस ने अहम पारियां खेलीं. जवाब में नामीबिया की ओर से कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 47* रन बनाए, लेकिन टीम 138/7 तक ही पहुंच सकी और 19 रन से मुकाबला हार गई. स्कॉटलैंड के लिए मैकेंजी जोन्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे.

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Namibia National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team Match Scorecard)

यह मुकाबला नामीबिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि टीम सीरीज में हार से बचना चाहेगी. वहीं स्कॉटलैंड की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और एक और जीत के साथ दौरे का समापन करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नामीबिया और स्कॉटलैंड दोनों ने 3-3 मैच जीते हैं. आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है.

नोट: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.