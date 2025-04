Mumbai vs Hyderabad Last 5 Matches Dream 11 Fantasy Points: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के इन खिलाड़ियों ने इस सीजन में बरपाया कहर, कमाए सबसे ज्यादा ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट्स; इनपर खेल सकते हैं दाव

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, TATA IPL 2025 Players Dream 11 Fantasy Stats: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक और कांटे की टक्कर की तैयार है. इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. मुंबई इंडियंस ने छह मुकाबले खेले हैं और दो मैच में उसे जीत मिली है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद को भी महज दो मैच में जीत और चार में हार मिली है. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. Mumbai vs Hyderabad Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं MI और SRH का प्रदर्शन, यहां देखें मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के आकंड़ें

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई अक्षर पटेल (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. मुंबई इंडियंस को पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 12 रन से जीत मिली थी. हालांकि, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा था. ऐसे में रोहित शर्मा को अगर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मौका मिलता है तो वह बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव से भी काफी उम्मीदें होंगी.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के आकंड़ें (MI vs SRH Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था.

यहां देखें खिलाड़ियों के ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट्स

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की Dream11 टीम की बात करें तो उसमें ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव को मौका दिया जा सकता हैं. वहीं, गेंदबाजी में हर्षल पटेल, पैट कमिंस और हार्दिक पांड्या पर दाव खेल सकते हैं.

बल्लेबाजों के फैंटेसी पॉइंट:

ट्रेविस हेड: सनराइजर्स हैदराबाद के घातक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए एक अच्छी पसंद हो सकते हैं. इस सीजन में पिछले पांच मैचों में ट्रेविस हेड के पास औसतन 462 मैच फैंटेसी पॉइंट हैं और फैंटेसी रेटिंग 9 है. ट्रेविस हेड सलामी बल्लेबाज है. पिछले पांच मैचों में ट्रेविस हेड ने 47, 22, 04, 08 और 66 रन बनाए हैं.

अभिषेक शर्मा: सनराइजर्स हैदराबाद के घातक युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पिछले पांच मैचों में औसतन 414 मैच फैंटेसी अंक हैं और फैंटेसी रेटिंग 8.5 है. अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज हैं. पिछले पांच मैचों में अभिषेक शर्मा ने 06, 01, 02, 18 और 141 रन बनाए हैं.

सूर्यकुमार यादव: मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आपकी टीम में एक अलग चयन हो सकते हैं. सूर्यकुमार यादव के पिछले पांच मैचों में औसतन 471 फैंटेसी पॉइंट हैं और फैंटेसी रेटिंग 9 है. सूर्यकुमार यादव नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं. इस सीजन में सूर्यकुमार यादव ने 48, 27, 67, 28 और 40 रन बनाए हैं.

गेंदबाजों के फैंटेसी पॉइंट

हर्षल पटेल: हर्षल पटेल के पास इस सीजन में औसतन 291 मैच फैंटेसी पॉइंट हैं, फैंटेसी रेटिंग 8.5 है. हर्षल पटेल आपकी ड्रीम11 फैंटेसी टीम के लिए एक सुरक्षित दांव है. हर्षल पटेल ने इस सीजन में 14.1 की औसत से 02, 01, 00, 01 और 04 विकेट लिए हैं. इसके अलावा हर्षल पटेल ने 20 रन भी बनाए हैं.

पैट कमिंस: पैट कमिंस आपकी ड्रीम11 टीम के लिए एक अच्छी सुरक्षित पसंद हो सकते हैं. पैट कमिंस के पास इस सीजन में औसतन 323 मैच फैंटेसी पॉइंट हैं और फैंटेसी रेटिंग 8 है. पैट कमिंस ने इस सीजन में 17.8 की औसत से 02, 00, 01, 01 और 00 विकेट लिए हैं. इसके अलावा पैट कमिंस ने 56 रन भी बनाए हैं.

हार्दिक पांड्या: हार्दिक पांड्या आपकी ड्रीम11 टीम के लिए एक अच्छी पसंद हो सकते हैं. इस सीजन में हार्दिक पांड्या के पास औसतन 499 मैच फैंटेसी अंक और 9 की फैंटेसी रेटिंग है. इस सीजन में हार्दिक पांड्या ने 02, 01, 05, 02 और 00 विकेट लिए हैं. इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 83 रन बनाए हैं.

दोनों टीमों के पिछले पांच मुकाबलों के आकंड़ें:

मुंबई इंडियंस: जीत, हार, हार, जीत, हार

सनराइजर्स हैदराबाद: जीत, हार, हार, हार, हार.

नोट: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.