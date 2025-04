Mumbai Indians vs Chennai Super Kings IPL Stats: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं MI और CSK का प्रदर्शन, यहां देखें मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के आकंड़ें

चेन्नई सुपर किंग्स बनम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings IPL Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) में आज भी दो मुकाबले खेले जाएंगे. दिन का दूसरा और टूर्नामेंट का 38वां मुकाबला आज यानी 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत हासिल की थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था. इस हिसाब से दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एमएस धोनी (MS Dhoni) के कंधों पर हैं. CSK vs MI TATA IPL 2025 Mini Battles: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग में वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान, जिनपर रहेगी सबकी निगाहें

इस सीजन एक बार फिर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आपस में भीड़ने के लिए तैयार हैं. पिछले मैच में जब दोनों भिड़ी थी तब चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थी. दोनों टीमें आईपीएल की सबसे सफल टीमें हैं, और दोनों टीमों के बीच मुकाबले को सबसे बड़ी राइवलरी माना जाता है. बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी के बीच भिड़ंत होगी.सीएसके ने इस सीजन में अबतक महज दो मुकाबले जीते हुए हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस को तीन मुकाबलों में जीत मिली है. चलिए दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के आकंड़ें (MI vs CSK Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल 38 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा है. मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स को महज 18 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थीं.

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 35 पारियों में 128.55 की स्ट्राइक रेट से 896 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 105 रन रहा है. रोहित शर्मा के अलावा सूर्यकुमार यादव ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 16 पारियों में 24.60 की औसत और 116.04 की स्ट्राइक रेट से 369 रन बनाए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 71 रन रहा है. गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 7.66 की इकॉनमी से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 15 मैच में 12 विकेट लिए हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 पारियों में 131.28 की स्ट्राइक रेट से 768 रन बनाए हैं. इस दौरान एमएस धोनी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 63 रन रहा है. एमएस धोनी के अलावा शिवम दुबे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 11 पारियों में 32.57 की औसत और 132.56 की स्ट्राइक रेट से 228 रन बनाए हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ शिवम दुबे का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 66 रन रहा है. गेंदबाजी में अनुभवी आर अश्विन ने 6.82 की इकॉनमी से मुंबई इंडियंस के खिलाफ 35 मैच में 27 विकेट लिए हैं.

वानखेड़े स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने अबतक कुल 88 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस ने 54 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं और 33 मुकाबलों में उन्हें हार मिली है. वहीं, एक मैच टाई रहा है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 234 रन है. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैदान अब तक 25 मुकाबले खेले हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स को 13 मैच में जीत मिली है. 12 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 220 रन है.

नोट: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.