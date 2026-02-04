MS Dhoni Calls India's T20 Squad ‘Dangerous’: एमएस धोनी ने टीम इंडिया को बताया सबसे खतरनाक, फिर भी पूर्व कप्तान को सता रहा इस चीज का डर, देखें पूरा वीडियो
MS Dhoni On Team India (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला हैं. दो दिन बाद इसकी शुरुआत हो रही है. अभी तक तीन टीमें ऐसी हैं जिन्होंने दो बार इस टूर्नामेंट को जीता है. वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और टीम इंडिया के नाम ही इस लिस्ट में है. साल 2024 के एडिशन की विजेता टीम टीम इंडिया को इस बार भी फेवरिट माना जा रहा है. टीम इंडिया क्या यह कीर्तिमान बना पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की बात करें तो भारतीय टीम सबसे आगे है. भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: Jasprit Bumrah Stats In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा रहा हैं जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन, यहां देखें ‘बूम-बूम’ के आकंड़ें

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत सात फरवरी से होनी है, जिसमें सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया खेलेगी. पिछले सीजन का खिताब टीम इंडिया ने जीता था और ऐसे में आगामी संस्करण में टीम खिताब का बचाव करने उतरेगी. अब तक किसी भी टीम इंडिया ने अपने घर पर हुए टी20 वर्ल्ड कप को नहीं जीता है और ऐसे में टीम इंडिया इतिहास बदलना चाहेगी.

इस बीच भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाने वाले एमएस धोनी एक बार फिर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक इंस्टाग्राम रील में धोनी की प्रतिक्रिया ने क्रिकेट फैंस का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो में जब उनसे टीम इंडिया के खिताब बचाने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया गया, तो उनके जवाब ने उम्मीद और आत्मविश्वास दोनों झलका दिए.

धोनी ने सीधे तौर पर किसी खिलाड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह टीम की तैयारी, संतुलन और मानसिक मजबूती की बात की, उससे साफ संकेत मिला कि मौजूदा भारतीय टीम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में दमखम रखती है. धोनी के अनुसार, आज की टीम के पास अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है, जो बड़े मैचों में निर्णायक साबित हो सकता है.

पूर्व कप्तान ने यह भी कहा कि खिताब बचाना कभी आसान नहीं होता. हर टीम भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती है. ऐसे में खिलाड़ियों को न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होता है. धोनी का मानना है कि दबाव के क्षणों में शांत रहना और सही फैसले लेना ही चैंपियन टीम की पहचान होती है.

इस रील के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने लिखा कि “धोनी जब बोलते हैं, तो भरोसा अपने आप आ जाता है”, वहीं कुछ फैंस ने इसे टीम इंडिया के लिए मनोबल बढ़ाने वाला बयान बताया. क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि धोनी की बातें ड्रेसिंग रूम तक जरूर असर डालती होंगी, भले ही वह अब मैदान पर न उतरते हों.

गौरतलब है कि धोनी आज भी भारतीय क्रिकेट में एक मेंटर जैसी भूमिका निभाते हैं. उनका अनुभव, शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. ऐसे में जब धोनी टीम इंडिया पर भरोसा जताते हैं, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदों की आवाज बन जाता है. धोनी का यह बयान साफ करता है कि टीम इंडिया में खिताब बचाने की पूरी क्षमता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि खिलाड़ी मैदान पर इस भरोसे को प्रदर्शन में कैसे बदलते हैं.