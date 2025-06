BBL and WBBL 2025 Player Drafts Live Streaming: बिग बैश लीग और महिला बिग बैश लीग ड्राफ्ट में आज खिलाड़ियों पर बरसेगा पैसा, जानिए कब, कहां और कैसे देखें इवेंट का लाइव प्रसारण

BBL and WBBL 2025 Player Drafts Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया की लोकप्रिय टी20 लीग्स बिग बैश लीग (BBL) और विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) 2025 के लिए खिलाड़ियों का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट 19 जून को आयोजित किया जाएगा. इस बार भी दुनियाभर के कई दिग्गज विदेशी खिलाड़ी ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे, जिन पर सभी टीमें नजरें टिकाए बैठी हैं. WBBL 2025 ड्राफ्ट की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे (IST) से होगी. इसके तुरंत बाद BBL 2025 ड्राफ्ट शुरू किया जाएगा. दोनों लीगों में प्रत्येक टीम को चार राउंड में खिलाड़ियों को चुनना होगा. ड्राफ्ट के नियमों के अनुसार हर टीम को कम से कम दो विदेशी खिलाड़ी अपनी स्क्वॉड में शामिल करना अनिवार्य होगा. लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने 1 विकेट खोकर बनाए 100 रन, बांग्लादेश 395 रनों से आगे; यहां देखें तीसरे दिन का लाइव स्कोरकार्ड

BBL और WBBL दोनों में दुनियाभर के स्टार क्रिकेटर हर साल हिस्सा लेते हैं. इस बार भी कुछ नए चेहरों के अलावा कई अनुभवी खिलाड़ियों ने ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है. कौन-कौन खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा बनते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा.

किन टीमों को मिलेगा पहला पिक?

WBBL 2025 ड्राफ्ट में सिडनी सिक्सर्स को पहला पिक मिला है, जबकि BBL 2025 ड्राफ्ट में ब्रिसबेन हीट को पहले खिलाड़ी को चुनने का मौका मिलेगा. इसका मतलब ये है कि ये दोनों टीमें सबसे पहले अपने पसंदीदा विदेशी खिलाड़ियों पर दांव लगा सकती हैं.

बिग बैश लीग और महिला बिग बैश लीग ड्राफ्ट का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

The @HeatBBL have pick one, but who will they take… 🤔 #BBL15 pic.twitter.com/aDBneE3SrF

— KFC Big Bash League (@BBL) June 19, 2025