एशिया कप ट्रॉफी लेकर भागने वाले PCB चीफ मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा पाकिस्तान: रिपोर्ट

(Photo : X)

Asia Cup Trophy Row: एशिया कप फाइनल में हुआ ट्रॉफी विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को पाकिस्तान में एक बड़े सम्मान से नवाज़ा जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम को ट्रॉफी देने से इनकार करने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें 'शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल' दिया जाएगा.

यह घोषणा सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने की. उन्होंने कहा कि नकवी के "सैद्धांतिक और साहसी रुख" ने उस समय "पाकिस्तान के राष्ट्रीय गौरव को बहाल किया," जब भारत के साथ राजनीतिक और खेल के तनाव चरम पर थे.

क्या था पूरा मामला?

हाल ही में हुए एशिया कप फाइनल के बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, तो भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इस घटना को भारत की तरफ से एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया. इसके जवाब में, मोहसिन नकवी ट्रॉफी को अपने पास ही रखकर चले गए.

बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि भारतीय टीम "अगर सच में ट्रॉफी चाहती है" तो ACC मुख्यालय से आकर ले जा सकती है. उन्होंने यह भी साफ किया, "मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और मैं बीसीसीआई से माफी नहीं मांगूंगा, न ही मांगी है."

पाकिस्तान के राजनीतिक और खेल जगत में नकवी के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है. अब उन्हें देश के शीर्ष नागरिक सम्मानों में से एक देना इसी की एक कड़ी माना जा रहा है.

कराची में होगा सम्मान समारोह

खबरों के मुताबिक, नकवी को सम्मानित करने के लिए कराची में एक औपचारिक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को आमंत्रित किया गया है. कार्यक्रम की तारीख बिलावल भुट्टो की उपलब्धता के बाद तय की जाएगी.

क्यों बढ़ा था तनाव?

यह पूरा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों की पृष्ठभूमि में हुआ. एशिया कप के दौरान भी दोनों देशों के बीच तनाव साफ दिखा था, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का प्रोटोकॉल अपनाया था. इस विवाद के पीछे पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी. इसके जवाब में भारत ने सीमा पार "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत सैन्य कार्रवाई की थी.

BCCI इस मामले को ACC की बैठक में उठा चुका है और उम्मीद है कि नवंबर में होने वाली ICC की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा.