MI vs SRH, TATA IPL 2025 33rd Match Toss Update And Live Scorecard: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad IPL 2025 33rd Match Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 33वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के टूर्नामेंट में ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक कुछ खास नहीं रहा हैं. हइस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई अक्षर पटेल (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. इस सीजन में अबतक मुंबई इंडियंस ने छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम को दो मैच जीते और चार मुकाबले गंवाए हैं. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी महज दो ही मैच जीते हैं. इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai vs Hyderabad, TATA IPL 2025 33rd Match Stats And Preview: मुंबई में MI बनाम SRH के धुरंधर खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, कर्ण शर्मा.

