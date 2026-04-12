MI vs RCB, IPL 2026 20th Match Winner Prediction: वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर वापसी करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. मुंबई इंडियंस की टीम जहां तीन मुकाबलों में दो हार झेल चुकी है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मैचों में दो जीत दर्ज की है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है. यह भी पढ़ें:

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 12 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां मुंबई इंडियंस लगातार हार के बाद वापसी करना चाहेगी, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (MI vs RCB Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है. मुंबई इंडियंस ने 19 मैच जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 15 मुकाबलों में जीत मिली है.

मुंबई इंडियंस की टीम को अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार मिली थी. टीम के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब तक विकेट लेने में सफल नहीं हो पाए हैं, ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. टीम के लिए विराट कोहली और रजत पाटीदार शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है. छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 170 रन है.

ये टीम मार सकती है बाजी (MI vs RCB Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत है और टॉप ऑर्डर शानदार प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि, मुंबई इंडियंस घरेलू मैदान का फायदा उठाकर मुकाबले को कड़ा बना सकती है.

मुंबई इंडियंस की जीत की संभावना: 45%.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की संभावना: 55%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI vs RCB 20th T20 Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, और जसप्रीत बुमराह.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्‍वर कुमार, अभिनंदन सिंह, और जोश हेजलवुड.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.