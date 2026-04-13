MI vs RCB, IPL 2026 20th Match Scorecard: वानखेड़े में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हराया, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार की पारियां आई काम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 20th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 20वां मुकाबला 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI vs RCB) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में एक और शानदार जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं.

मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Mumbai Indians Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 240 रन बनाए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से फिल सॉल्ट ने 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनके अलावा रजत पाटीदार ने 53 रन और विराट कोहली ने 50 रनों का योगदान दिया. अंत में टिम डेविड 34 रन बनाकर नाबाद रहे.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने भी शानदार लड़ाई लड़ी, लेकिन टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 222 रन ही बना सकी. मुंबई इंडियंस की तरफ से शेरफेन रदरफोर्ड ने नाबाद 71 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने 40 रन और सूर्यकुमार यादव ने 33 रन बनाए.

वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से सुयश शर्मा ने 2 विकेट चटकाए. उनके अलावा क्रुणाल पांड्या और रसिख सलाम डार ने 1-1 विकेट हासिल किया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी: 240/4, 20 ओवर (फिल सॉल्ट 78 रन, विराट कोहली 50 रन, रजत पाटीदार 53 रन, टिम डेविड नाबाद 34 रन, जितेश शर्मा 10 रन, रोमारियो शेफर्ड 2* रन)

मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी: (ट्रेंट बोल्ट 1 विकेट, हार्दिक पांड्या 1 विकेट, मिचेल सैंटनर 1 विकेट, शार्दुल ठाकुर 1 विकेट)

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी: 222/5, 20 ओवर (शेरफेन रदरफोर्ड नाबाद 71 रन, हार्दिक पांड्या 40 रन, सूर्यकुमार यादव 33 रन, रयान रिकेल्टन 37 रन, रोहित शर्मा 19 रन)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (सुयश शर्मा 2 विकेट, क्रुणाल पांड्या 1 विकेट, रसिख सलाम डार 1 विकेट, जैकब डफी 1 विकेट)

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.