LSG vs DC TATA IPL 2025 Live Toss & Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, लखनऊ सुपर जायंट्स को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals Match Scorecard: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला 22 अप्रैल(मंगलवार) को लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम(Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. यह भी पढ़ें: Google Win Probability के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस टीम का पलड़ा है भारी, TATA IPL 2025 में आज होना है मुकाबला

दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨@DelhiCapitals won the toss and opted to bowl first against @LucknowIPL.

Updates ▶️ https://t.co/nqIO9mb8Bs#TATAIPL | #LSGvDC pic.twitter.com/cJtkQgliTi

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2025