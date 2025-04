Lahore Qalandars vs Multan Sultans, PSL 2025 16th Match 1st Inning Scorecard: मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर के सामने रखा 186 रनों का लक्ष्य, मोहम्मद रिज़वान ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तांस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lahore Qalandars vs Multan Sultans, Pakistan Super League 2025 16th Match 1st Inning Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 16वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तांस के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. शाहीन अफरीदी की अगुआई वाली लाहौर कलंदर्स की टीम का अब तक का सीजन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टीम ने अब तक खेले गए पांच मुकाबलों में से दो में जीत हासिल की है. बेहतर नेट रन रेट (NRR) के चलते लाहौर कलंदर्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर बनी हुई है. पिछली दो हार के बाद शाहीन अफरीदी की टीम अब जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब होगी. इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की अगुवाई शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) कर रहे हैं. जबकि, मुल्तान सुल्तांस की कमान मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwa) के कंधों पर हैं.

मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व वाली मुल्तान सुल्तान्स की हालत और भी खराब रही है. टीम ने अब तक पांच मुकाबलों में से सिर्फ एक में जीत दर्ज की है और केवल दो अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. इस सीजन में मुल्तान सुल्तान्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही, जहां उन्होंने अपने शुरुआती तीनों मैच गंवाए.

लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तांस के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुल्तान सुल्तान की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 30 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुल्तान सुल्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 185 रन बनाए. मुल्तान सुल्तान की तरफ से कप्तान मोहम्मद रिज़वान ने सबसे ज्यादा नाबाद 76 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मोहम्मद रिज़वान ने 48 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए. मोहम्मद रिज़वान के अलावा कामरान गुलाम ने नाबाद 52 रन बनाए.

दूसरी तरफ, लाहौर कलंदर की टीम को स्टार तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. की ओर से हारिस रऊफ, टॉम करन और डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. हारिस रऊफ, टॉम करन और डेरिल मिशेल के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. लाहौर कलंदर की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 186 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

मुल्तान सुल्तान की बल्लेबाजी: 185/3, 20 ओवर (मोहम्मद रिज़वान नाबाद 76 रन, यासिर खान 24 रन, उस्मान खान 18 रन, शाई होप 7 रन और कामरान गुलाम नाबाद 52 रन.)

लाहौर कलंदर की गेंदबाजी: (हारिस रऊफ 1 विकेट, टॉम करन 1 विकेट, डेरिल मिशेल 1 विकेट, विकेट).