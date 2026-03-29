Lahore Qalandars vs Karachi Kings, PSL 2026 Match Live Score Update: लाहौर में लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स के बीच खेला जा रहा है छठा मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lahore Qalandars vs Karachi Kings, PSL 2026 Match Live Scorecard Update: लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स के बीच पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का छठा मुकाबला आज यानी 29 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. लाहौर कलंदर्स ने अपने पहले मुकाबले में हैदराबाद किंग्समेन को 69 रन से हराकर शानदार शुरुआत की थी, जबकि कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. MI vs KKR, TATA IPL 2026 2nd Match Live Streaming: आज मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है. लाहौर कलंदर्स की टीम में फखर जमान, सिकंदर रजा और अब्दुल्ला शफीक जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर कराची किंग्स की टीम में डेविड वॉर्नर, मोईन अली और आजम खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं.

लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम कराची किंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lahore Qalandars Cricket Team vs Karachi Kings Cricket Team Match Scorecard)

लाहौर कलंदर्स की टीम में फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, जो टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मुस्तफिजुर रहमान अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर कराची किंग्स की टीम में डेविड वॉर्नर, मुहम्मद वसीम, मोईन अली और साद बैग जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जबकि गेंदबाजी में हसन अली, एडम जाम्पा और मीर हमजा टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

नोट: लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.