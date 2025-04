Lahore Qalandars vs Islamabad United, PSL 2025 19th Match 1st Inning Scorecard: लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने रखा 210 रनों का टारगेट, सिकंदर रज़ा और सैम बिलिंग्स ने खेली धुआंधार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

सिकंदर रज़ा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lahore Qalandars vs Islamabad United, PSL 2025 19th Match 1st Inning Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 19वां मुकाबला लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड (LQ vs IU) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाहौर की टीम घरेलू मैदान पर इस्लामाबाद की विजयी लय को तोड़ने के इरादे से उतरी हैं. वहीं दूसरी ओर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 2025 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. टीम इस सीजन अब तक अजेय रही है और अलग-अलग मुकाबलों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है. इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग यूनिट काफी गहराई वाली और बैलेंस्ड है, जिसमें कई ऑलराउंडर्स टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाईटेड की कमान शादाब खान (Shadab Khan) के हाथों में हैं. जबकि, लाहौर कलंदर्स की अगुवाई शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Lahore Qalandars vs Islamabad United, PSL 2025 19th Match Toss Update And Live Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

गद्दाफी स्टेडियम की पिच की बात करें तो इस सीजन के पहले दो मैचों में गेंदबाजों को मदद मिली थी, लेकिन तीसरे मैच में पिच पूरी तरह बल्लेबाज़ों के लिए मुफीद रही थी और दोनों टीमों ने मिलकर 370 से ज्यादा रन बनाए थे. पिछले दो सीजन के आंकड़ों के अनुसार यहां पहली पारी का औसत स्कोर 186 रन रहा है.

लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच का स्कोरकार्ड

🚨 Lahore Qalandars post a massive 209/6 on the board against Islamabad United! IU need 210 runs to win—can they chase it down?#PSL2025 #LQvIU #Sportify pic.twitter.com/DzZlPaujvN — Sportify (@Sportify777) April 30, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी लाहौर कलंदर्स की टीम का आगाज धुआंधार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 50 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए लाहौर कलंदर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 209 रन बनाए. लाहौर कलंदर्स की तरफ से सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 39 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सिकंदर रजा ने 17 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्के लगाए. सिकंदर रजा के अलावा सैम बिलिंग्स ने नाबाद 38 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को पहली बड़ी कामयाबी मुहम्मद नईम के रूप में मिली. मुहम्मद नईम 25 रन बनाकर रन आउट हुए. इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से इमाद वसीम और जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. इमाद वसीम और जेसन होल्डर के अलावा बेन द्वारशुइस ने एक विकेट चटकाए. इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 210 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

लाहौर कलंदर्स की बल्लेबाजी: 209/6, 20 ओवर (फखर जमान 44 रन, मुहम्मद नईम 25 रन, अब्दुल्ला शफीक 22 रन, डेरिल मिशेल 28 रन, सैम बिलिंग्स नाबाद 38 रन, सिकंदर रजा 39 रन और आसिफ अली 0 रन.)

इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेंदबाजी: (इमाद वसीम 2 विकेट, बेन द्वारशुइस 1 विकेट और जेसन होल्डर 2 विकेट).