Lahore Qalandars vs Islamabad United, PSL 2025 19th Match Toss Update And Live Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Lahore Qalandars vs Islamabad United, PSL 2025 19th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 19वां मुकाबला लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड (LQ vs IU) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाहौर की टीम घरेलू मैदान पर इस्लामाबाद की विजयी लय को तोड़ने के इरादे से उतरी हैं. वहीं दूसरी ओर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 2025 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. टीम इस सीजन अब तक अजेय रही है और अलग-अलग मुकाबलों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है. इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग यूनिट काफी गहराई वाली और बैलेंस्ड है, जिसमें कई ऑलराउंडर्स टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाईटेड की कमान शादाब खान (Shadab Khan) के हाथों में हैं. जबकि, लाहौर कलंदर्स की अगुवाई शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खानर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: LAH vs ISL PSL 2025 Live Streaming: पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मुहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, डेरिल मिशेल, सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, आसिफ अली, टॉम कुरेन, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, आसिफ अफरीदी.

TOss Update!

Islamabad United win the toss & opt to bowl first against Lahore Qalandars.

Islamabad makes 5 changes in their lineup, while Lahore Qalandars field the same team.

Can Lahore Qalandars turn the tables & break Islamabad's winning streak? #LQvIU #HBLPSLX pic.twitter.com/k1YkVH5Xoz

— Areeb Cricket World digital media (@World_OfCricket) April 30, 2025