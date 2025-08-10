Kwena Maphaka Milestone: 19 साल की उम्र में क्वेना माफाका ने T20I में बनाया नया रिकॉर्ड, टी20आई में चार विकेट लेने वाले सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़
Kwena Maphaka(Photo Credits: @MohitShukla1030/X)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जिसमें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज क्वेना माफाका ने क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है. 19 साल और 124 दिनों की कम उम्र में माफाका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में अपने करियर का पहला चार विकेट वाला स्पैल फेंककर नया रिकॉर्ड बना दिया है. इस उपलब्धि के साथ वे दक्षिण अफ्रीका के सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टी20I में चार या अधिक विकेट लिए हैं. पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त, टिम डेविड ने दिखाया अपना जलवा, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

माफाका का तेज गेंदबाजी कौशल, एथलेटिकता और मैच के दौरान उनकी काबिलियत ने लंबे समय से उन्हें खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी के रूप में माना जा रहा था. उन्होंने पिछले एक साल में आइपीएल समेत विभिन्न क्रिकेट लीगों में खेलते हुए अनुभव हासिल किया है, जो उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है. इस तेज और संयमित गेंदबाज के लिए यह चार विकेट लेने वाली पहली टी20I पारी एक बड़ी सफलता है.

टी20आई में चार विकेट लेने वाले सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ बने क्वेना माफाका

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज वेन पर्नेल ही इस रिकॉर्ड के धारक थे, जिन्होंने 2009 में 19 साल और 318 दिनों की उम्र में विंडीज़ के खिलाफ यह कारनामा किया था. लुंगी न्गीदी तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 20 साल और 299 दिनों की उम्र में चार विकेट लिए थे. क्वेना माफाका की इस उपलब्धि ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में युवाओं की ताकत को स्पष्ट कर दिया है, जो आने वाले वर्षों में टीम को मजबूती देगा. गतिशील और किफायती गेंदबाजी के साथ वे टीम के लिए कीमती साबित हो रहे हैं और निश्चित ही भविष्य में कई और बड़े रिकॉर्ड भी उनके नाम होंगे.