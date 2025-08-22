How To Watch UAE T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: जानिए भारत में किस से चैनल पर देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई त्रिकोणीय सीरीज का लाइव प्रसारण

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team vs UAE National Cricket Team Live Telecast: एक रोमांचक T20I ट्राई-नेशन सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीमें सात मैचों की सीरीज़ में आमने-सामने होंगी. यूएई T20I ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 की शुरुआत 29 अगस्त को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच होने वाली भिड़ंत के साथ होगी. यह जानकारी अगस्त की शुरुआत में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार है. इस सीरीज़ का समापन 7 सितंबर को होगा और सभी मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

यूएई T20I ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 तीनों टीमों को अपनी स्किल और टीम कॉम्बिनेशन सुधारने का मौका देती है, क्योंकि एशिया कप 2025 का आयोजन भी जल्द ही UAE में ही होने वाला है. इस अवसर का इस्तेमाल सभी टीमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और रणनीतियों को परखने के लिए करेंगी. पाकिस्तान टीम इस ट्राई-नेशन सीरीज़ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 की जीत के बाद उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान की पिछली T20I सीरीज़ दिसंबर 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ रही थी, जिसमें राशिद खान की कप्तानी वाली टीम ने तीन मैचों की सीरीज़ जीत हासिल की थी. UAE नेशनल क्रिकेट टीम ने इस फॉर्मेट में आखिरी बार पर्ल ऑफ अफ्रीका T20I सीरीज़ 2025 में युगांडा के खिलाफ आठ रन से हार का सामना किया था.

भारत में यूएई बनाम पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

यूएई T20I ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 निश्चित रूप से भारत में क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक होगी. हालांकि, फिलहाल इस सीरीज़ के लिए भारत में किसी आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर की घोषणा नहीं की गई है.

भारत में यूएई बनाम पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

लाइव टेलीकास्ट की तरह ही, भारत में इस ट्राई-नेशन सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, अनुमानित रूप से फैंस यूएई बनाम पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान T20I ट्राई-नेशन सीरीज़ 2025 को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. इसके लिए उपयोगकर्ताओं को मैच या टूर्नामेंट पास खरीदना पड़ सकता है. जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग का आधिकारिक विवरण जारी होगा, हम इसे इसी जगह अपडेट करेंगे.