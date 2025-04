LSG vs MI, IPL 2025 1th Match Key Players To Watch Out: मुंबई इंडियंस को कड़ी टक्कर देने मैदान में उतरेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, IPL 2025 16th Match Key Players To Watch: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 16वां मुकाबला आज यानी चार अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 165 रन है. इस मुकाबले में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पर निगाहें टिकी रहेंगी. LSG vs MI, IPL 2025 16th Match Winner Prediction: मुंबई इंडियंस को हराकर जीत के ट्रैक पर लौटना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

मुंबई के गेंदबाजों ने कोलकाता के खिलाफ वानखेड़े में अच्छा प्रदर्शन किया. मुंबई को अगर इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखना है तो फिर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं.

इस सीजन में अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस ने तीन-तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किए हैं, और दो में शिकस्त झेली है. पॉइंट्स टेबल में फिलहाल मुंबई इंडियंस पांचवें पायदान पर मौजूद हैं. दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स छठे नंबर पर काबिज है.

आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों ही टीम अब तक तीन-तीन में से एक-एक मैच जीत सकी हैं. ऐसे में दोनों के बीच आगे निकलने की जंग होगी. इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पर काफी दबाव होगा जहाँ इस मुकाबले में एक बार फिर से एडन मारक्रम और मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे. वहीं निकोलस पूरण, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत और डेविड मिलर के ऊपर मिडल आर्डर का भार होगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LSG vs MI Head To Head)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स का पड़ला भारी रहा हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमें दो2 मैचों में आमने -सामने थी और दोनों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम किए थे. मुंबई इंडियंस इस बार वापसी करना चाहेगी.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

मिशेल मार्श: लखनऊ सुपर जायंट्स के घातक बल्लेबाज मिशेल मार्श ने पिछले 10 पारियों में 322 रन बना चुके हैं. इस दौरान मिशेल मार्श 145.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. मिशेल मार्श की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को लखनऊ के पाले में मोड़ सकते हैं.

ऋषभ पंत: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान और आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. ऋषभ पंत एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

रवि बिश्नोई: लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार गेंदबाज रवि बिश्नोई ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. रवि बिश्नोई की सटीक और फिरकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

सूर्यकुमार यादव: मुंबई इंडियंस के घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने पिछले 10 पारियों में 381 रन बना चुके हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव 161.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को मुंबई इंडियंस के पाले में मोड़ सकते हैं.

रोहित शर्मा: सीएसके के खिलाफ रोहित शर्मा अब तक 34 मैचों में कुल 896 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा को 1000 के आंकड़े को छूने के लिए सिर्फ 104 रनों की जरूरत है. रोहित शर्मा अगर मैदान में टिक गए तो एक ही मैच में इस आंकड़े को छू सकते हैं.

ट्रेंट बोल्ट: मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पिछले नौ मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं. ट्रेंट बोल्ट की सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, शार्दुल ठाकुर, अवेश खान, रवि बिश्नोई.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, विग्नेश पुथुर.