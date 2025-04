Karachi Kings vs Islamabad United, PSL 2025 10th Match 1st Inning Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 128 रनों पर रोका, गेंदबाजों ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Karachi Kings vs Islamabad United, 10th Match 1st Inning Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 10वां मैच आज कराची किंग्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा है. कराची किंग्स की टीम अब तक तीन मैच खेली है. जिसमें दो में जीत दर्ज की है और एक में हार का सामना किया है. अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. ऐसे में आज डेविड वार्नर की अगुवाई में कराची किंग्स की टीम तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी ओर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने तीन मैच खेले हैं. जिसमें तीनों में जीत दर्ज की है. शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करेंगे. दोनों टीमों के पास एक संतुलित लाइनअप है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Karachi Kings vs Islamabad United, PSL 2025 10th Match Toss Update And Live Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

कराची किंग्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच का स्कोरकार्ड

Karachi Kings 🏙️ post 128/7 🏏 against Islamabad United 🔴 in PSL 2025.

IU need 129 runs to seal the win under pressure!#PSL2025 #KKvIU #Sportify pic.twitter.com/zKRBZu2Xjq

