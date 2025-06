Jasprit Bumrah Test Stats In England: इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन, टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज के आकंड़ों पर एक नजर

Jasprit Bumrah (Photo: BCCI/X)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, Test Series 2025: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का आगाज 20 जून से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स (Leeds) में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम (Birmingham), तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स (Lord's) में, चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर (Manchester) में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन (London) में खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: Scotland vs Nepal, 3rd T20I Match Live Streaming In India: स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. जिसके बाद अब टीम इंडिया को एक नए कप्तान की तलाश थीं. इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिल गया हैं.

आगामी टेस्ट सीरीज में एक बार फिर सभी की निगाहें टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर टिकी होंगी. जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ कई बार घातक गेंदबाजी से मुकाबलों का पूरा रुख बदला है. जब भी टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जसप्रीत बुमराह विकेट निकालकर देते हैं. ऐसे में चलिए इंग्लैंड की सरजमीं पर जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन

टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला साल 2018 में खेला था. जसप्रीत बुमराह ने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 26 पारियों में 22.16 की औसत से 60 विकेट लेने में सफल रहे हैं. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने तीन बार पांच विकेट हॉल अपने नाम किए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/45 का रहा है. अपने टेस्ट करियर में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 64 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए हैं. इंग्लैंड इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर है.

इंग्लैंड में कुछ ऐसा रहा हैं जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन

इंग्लैंड की धरती पर जसप्रीत बुमराह ने पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था. जसप्रीत बुमराह ने अब तक वहां नौ टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 26.27 की औसत से 37 विकेट चटकाए हैं. इंग्लैंड में जसप्रीत बुमराह ने दो बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं. जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/64 का रहा है. जसप्रीत बुमराह ने भारत से बाहर सबसे ज्यादा 64 विकेट ऑस्ट्रेलिया में लिए हैं. दक्षिण अफ्रीका में जसप्रीत बुमराह के नाम 38 विकेट है.

भारत से बाहर इतने विकेट अपने नाम कर चुके हैं जसप्रीत बुमराह

विदेशी पिचों पर जसप्रीत बुमराह हमेशा से असरदार साबित होते आए हैं. जसप्रीत बुमराह ने अब तक भारत से बाहर 32 मुकाबले खेले हैं. इनकी 61 पारियों में उन्होंने 19.47 की उम्दा औसत से 158 विकेट अपने नाम किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने 11 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं. जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/27 का रहा है. भारत में जसप्रीत बुमराह ने 12 मैचों की 23 पारियों में 17.19 की औसत से 47 विकेट झटके हैं.

जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर पर एक नजर

टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. जसप्रीत बुमराह ने अब तक 45 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 19.40 की औसत से 205 विकेट चटकाए हैं. जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 7 बार 4 विकेट हॉल और 13 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं. जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/27 का रहा है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के नाम 73 मैच में 297 विकेट हैं.

