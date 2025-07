Ireland Women vs Zimbabwe Women, 3rd T20I Match 2025 Live Streaming In India: आयरलैंड महिला बनाम ज़िम्बाब्वे महिला के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम(Photo Credit: X/@ICC)

Where to Watch Ireland Women's National Cricket Team vs Zimbabwe Women's National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast Details: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज (T20I Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 23 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के पेम्ब्रोक क्रिकेट क्लब (Pembroke Cricket Club) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने ज़िम्बाब्वे को 65 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब आयरलैंड की निगाहें सीरीज में ज़िम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने पर होगी. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम लाज बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की कमान गैबी लुईस (Gaby Lewis) के हाथों में हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की अगुवाई चिपो मुगेरी-तिरिपानो (Chipo Mugeri-Tiripano) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Delhi Premier League Full Schedule 2025: दो अगस्त से डीपीएल का होगा आगाज, खिताब के लिए 8 टीमें खेलेंगी 44 मैच मुकाबले; यहां जानें कब होगा फाइनल

दूसरे टी20 मुकाबले का हाल

दूसरे टी20 मुकाबले में ज़िम्बाब्वे की कप्तान चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 176 रन बनाए. ज़िम्बाब्वे की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 177 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ज़िम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 111 रन बनाकर सिमट गई.

दोनों टीमें के बीच इस टी20 सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. आयरलैंड ने अप्रैल में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेला था, जबकि जिम्बाब्वे ने अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 3 मई को यूएसए के खिलाफ वनडे सीरीज में खेला था. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है.

आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे तीसरा टी20I 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज डबलिन के पेम्ब्रोक क्रिकेट क्लब में भारतीय समयानुसार रात 08:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस रात 08:00 बजे होगा.

भारत में IRE W बनाम ZIM W तीसरे टी20I 2025 का लाइव टेलिकास्ट कहां देखें?

भारत में इस बार आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे महिला टी20 सीरीज का कोई आधिकारिक टीवी ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. यानी कि भारतीय दर्शकों को इस सीरीज का सीधा प्रसारण किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा.

भारत में IRE W बनाम ZIM W 2025 तीसरे टी20I की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में IRE W बनाम ZIM W 2025 टी20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. दर्शक इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ₹19 का मैच पास खरीदकर ले सकते हैं. फैनकोड इस सीरीज का आधिकारिक डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है, जहां लाइव मैच, स्कोर, कमेंट्री और स्टैटिस्टिक्स जैसी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आयरलैंड: एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लीह पॉल, लौरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, लुईस लिटिल, जेन मैगुइरे, अर्लीन केली, कारा मरे, लारा मैकब्राइड.

जिम्बाब्वे: केलिस नधलोवु, मोडेस्टर मुपाचिक्वा (विकेटकीपर), चिपो मुगेरी-तिरिपानो (कप्तान), लोरेन त्सुमा, बिलवेड बिज़ा, चिड्ज़ा धुरुरु, न्याशा ग्वानज़ुरा, फ्रांसिस्का चिपारे, लिंडोकुहले माभेरो, कुदज़ई चिगोरा, तेंडाई मकुशा.

नोट: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.