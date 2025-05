IPL 2025 Suspended For One Week: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच आईपीएल एक हफ्ते के लिए स्थगित, BCCI का आधिकारिक बयान जारी

IPL 2025 Suspended For One Week: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 पर भी साफ दिखाई देने लगा है. बीसीसीआई (BCCI) ने शुक्रवार दोपहर एक आधिकारिक बयान जारी कर आईपीएल को तत्काल प्रभाव से एक हफ्ते के लिए स्थगित करने की घोषणा की है. गुरुवार को बीसीसीआई की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें खिलाड़ियों, स्टाफ और फैंस की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया गया. बोर्ड ने यह भी बताया कि विदेशी खिलाड़ियों को धीरे-धीरे स्वदेश लौटने का निर्देश दिया गया है, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते. टूर्नामेंट के शेष मैचों को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है और हालात सामान्य होते ही पुनर्निर्धारित कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. आईपीएल अनिश्चित काल के लिए स्थगित, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन के बाद सुरक्षा को लेकर BCCI का बड़ा फैसला

The remainder of ongoing #TATAIPL 2025 suspended with immediate effect for one week.

