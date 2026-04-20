When will MS Dhoni return?: एमएस धोनी की मैदान पर कब होगी वापसी? सीएसके दिग्गज की इंजरी और कमबैक डेट पर बड़ा अपडेट

चेन्नई. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी मैदान पर कब उतरेंगे. सीजन की शुरुआत से पहले 'काफ स्ट्रेन' (मांसपेशियों में खिंचाव) की वजह से धोनी शुरुआती मैचों से बाहर हो गए थे. हालांकि, अब उनके रिहैब और नेट प्रैक्टिस को देखते हुए उनकी वापसी की संभावना तेज हो गई है.

रिकवरी पर क्या है ताजा अपडेट?

सीएसके के कोचिंग स्टाफ से मिल रही जानकारी के अनुसार, धोनी अपनी रिकवरी में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और नेट सेशन के दौरान वह अभ्यास भी कर रहे हैं. हालांकि, टीम प्रबंधन उनकी वापसी को लेकर काफी सतर्क है और कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता.

धोनी की फिटनेस का आकलन केवल उनकी बल्लेबाजी से नहीं, बल्कि विकेटों के बीच दौड़ने की क्षमता से किया जा रहा है. टीम चाहती है कि मैच की स्थिति में धोनी तेज सिंगल और डबल लेने के लिए पूरी तरह आरामदायक महसूस करें.

कब हो सकता है कमबैक?

मीडिया रिपोर्ट्स और टीम सूत्रों के अनुसार, धोनी के 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में वापसी की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा, 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में होने वाले घरेलू मैच को भी उनके कमबैक के लिए एक संभावित विकल्प माना जा रहा है.

फिलहाल धोनी टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं और पिछले मैच से पहले उन्हें नेट पर बड़े शॉट लगाते हुए भी देखा गया था, जो उनके प्रशंसकों के लिए सकारात्मक संकेत है.

धोनी की गैरमौजूदगी में टीम का हाल

धोनी की अनुपस्थिति में टीम प्रबंधन वैकल्पिक विकेटकीपिंग विकल्पों के साथ खेल रहा है. हालांकि टीम ने कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मध्यक्रम में धोनी के अनुभव और 'फिनिशिंग' कौशल की कमी साफ खल रही है. चेन्नई सुपर किंग्स इस समय अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

आईपीएल में धोनी का महत्व

44 वर्षीय एमएस धोनी के लिए यह सीजन काफी अहम माना जा रहा है. उम्र और फिटनेस संबंधी चुनौतियों के बावजूद धोनी की लोकप्रियता और मैदान पर उनकी उपस्थिति टीम का मनोबल बढ़ाने का काम करती है. फैंस को उम्मीद है कि 'थाला' जल्द ही फिट होकर मैदान पर लौटेंगे और अपने पुराने अंदाज में मैच फिनिश करेंगे.