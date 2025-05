International Cricket Match And TATA IPL 2025 Schedule For Today: आज आईपीएल में पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 1 जून के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस(Photo Credit:X@PunjabKingsIPL and @mipaltan)

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 30 मई को कई रोमांचक मुकाबले खेले गए. आज यानी 1 जून का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का क्वालीफायर 2 मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इसके अलावा पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी 1 जून को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, 2nd ODI Match Pitch Report: कार्डिफ़ में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या वेस्टइंडीज के गेंदबाज करेंगे पलटवार, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

1 जून का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, क्वालीफायर 2 मुकाबला शाम 07:30 बजे अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम JioHotstar / Star Sports 2. इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला दोपहर 03:30 बजे कार्डिफ़, सोफिया गार्डन JioHotstar / Star Sports 3. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला रात 08:30 बजे लाहौर, गद्दाफी स्टेडियम NA

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.