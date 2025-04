International Cricket Match And TATA IPL 2025 Schedule For Today: आईपीएल में आज खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 13 अप्रैल के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 12 अप्रैल को टाटा आईपीएल 2025 में दो मुकाबले खेले गए. दिन का पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. वहीं, दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. आज यानी 13 अप्रैल का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज भी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे. इस टूर्नामेंट का 28वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. वहीं, 29वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी 13 अप्रैल को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: RR vs RCB, TATA IPL 2025 28th Match Pitch Report: जयपुर में आरसीबी के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या राजस्थान के गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

13 अप्रैल का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. हांगकांग बनाम कतर, तीसरा स्थान प्ले-ऑफ सुबह 6:30 बजे मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कॉक Fancode / ICC.tv 2. नेपाल बनाम कुवैत, फाइनल मुकाबल सुबह 11:00 बजे मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कॉक Fancode / ICC.tv 3. राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 28वां मैच दोपहर 3:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर JioHotstar / Star Sports 4. दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, 29वां मैच शाम 7:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली JioHotstar / Star Sports 5. लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडियेटर्स (PSL), चौथा मैच रात 08:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, फैनकोड ऐप 6. स्कॉटलैंड महिला बनाम थाईलैंड महिला, छठा मैच सुबह 10:00 बजे लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, लाहौर फैनकोड ऐप 7. बांग्लादेश महिला बनाम आयरलैंड महिला, 7वां मैच दोपहर 2:00 बजे गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर फैनकोड ऐप

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.