International Cricket Match And TATA IPL 2025 Schedule For Today: आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 23 मई के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 22 मई को आईपीएल के 18वें सीजन का 64वां मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स के बीच खेला गया. आज यानी 23 मई का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 65वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे के बीच इकलौते टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इसके अलावा आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के क्लोंटार्फ क्रिकेट क्लब ग्राउंड (Clontarf Cricket Club Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 बजे से खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies, 2nd ODI Match Key Players To Watch Out: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वहीं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग दो 2023-27 का 71वां मुकाबला ओमान बनाम कनाडा के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला फ्लोरिडा (Florida) के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल (Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होव (Hove) के काउंटी मैदान (County Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:05 बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी 23 मई को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं.

23 मई का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 65वां मैच शाम 07:30 बजे लखनऊ, इकाना क्रिकेट स्टेडियम JioHotstar / Star Sports 2. इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे के बीच इकलौते टेस्ट मैच का दूसरा दिन दोपहर 3:30 बजे नॉटिंघम, ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम Fan Code App और वेबसाइट 3. आयरलैंड और वेस्टइंडीज, दूसरा वनडे मुकाबला दोपहर 3:15 बजे डबलिन, क्लोंटार्फ क्रिकेट क्लब ग्राउंड Fan Code App और वेबसाइट 4. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग दो 2023-27, ओमान बनाम कनाडा, 71वां मुकाबला शाम 07:30 बजे फ्लोरिडा, सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल Fan Code App और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.