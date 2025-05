International Cricket Match And TATA IPL 2025 Schedule For Today: आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 17 मई के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

केकेआर बनाम आरसीबी (Photo Credit: X Formerly Twitter/IPL)

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 16 मई को इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. आज यानी 16 मई का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 58वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा. वहीं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 68वां मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम कनाडा के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला फ्लोरिडा (Florida) के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल (Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी 16 मई को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli New Milestone: विराट कोहली के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, इस मामले में रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर को छोड़ सकते हैं पीछे; महज इतने रन बनाते ही कर देंगे कमाल

16 मई का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 58वां मैच शाम 07:30 बजे बेंगलुरु, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम JioHotstar / Star Sports 2. संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश, पहला टी20 मुकाबला रात 08:30 बजे शारजाह, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम Fan Code App और वेबसाइट 3. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम कनाडा, 68वां मुकाबला शाम 07:30 बजे फ्लोरिडा, सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल Fan Code App और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.