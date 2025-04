International Cricket Match And IPL 2025 Schedule For Today: लखनऊ सुपर जाइंट्स को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 4 अप्रैल के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 3 अप्रैल को टाटा आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. आज यानी 4 अप्रैल का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज मुंबई इंडियंस समेत कई बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी, जो दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव लेकर आएंगी. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 16वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाइंट्स क्रिकेट टीम (LSG) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी 4 अप्रैल को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: Mirzapur Tribal Hits The Jackpot On Dream 11: मिर्जापुर के आदिवासी ने ड्रीम इलेवन पर जीता 3 करोड़ का इनाम, बेटे के नाम से आईडी बनाकर बनाता था टीम

4 अप्रैल का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

तारीख और दिन मैच स्थान समय(IST) टेलीकास्ट/ स्ट्रीमिंग 4 अप्रैल 2025 लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम मुंबई इंडियंस, 15वां टी20 मुकाबला लखनऊ, इकाना क्रिकेट स्टेडियम 07:30 PM स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जियोहॉटस्टार (JioHotstar) एप और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.