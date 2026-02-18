India vs Netherlands, T20 World Cup 2026 36th Match Ahmedabad Weather Update: भारत बनाम नीदरलैंड्स मुकाबले पर मंडरा रहा है बारिश का खतरा? ग्रुप A में टीम इंडिया की लय बरकरार रखने की चुनौती

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 36th Match Ahmedabad Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि नीदरलैंड्स के लिए यह मुकाबला प्रतिष्ठा की लड़ाई है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि नीदरलैंड्स की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Netherlands, T20 World Cup 2026 36th Match Prediction: अहम मुकाबले में नीदरलैंड्स को हराकर लय बरकरार रखना चाहेगा भारत, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम नीदरलैंड्स मुकाबले से पहले फैंस की नजरें अहमदाबाद के मौसम पर टिकी हैं. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस मैच के दौरान भारी बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है.

अहमदाबाद मौसम और बारिश का पूर्वानुमान

मौसम रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के दौरान आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना 5 से 10 प्रतिशत के बीच बताई जा रही है, जो काफी कम है. शाम के समय तापमान लगभग 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हल्की ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों को राहत मिलेगी. आर्द्रता का स्तर मध्यम रह सकता है, लेकिन लगातार बारिश की कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था बेहतरीन मानी जाती है. अगर हल्की फुहार भी पड़ती है तो मैच जल्द दोबारा शुरू कराया जा सकता है. फिलहाल मौसम मैच में बड़ी बाधा बनने की संभावना कम नजर आ रही है.

अहमदाबाद मौसम (Ahmedabad Weather Updates Live)

मौसम विभाग के अनुसार शाम के समय बादल हल्के छाए रह सकते हैं, लेकिन गरज-चमक या तेज बारिश की संभावना नहीं है. दृश्यता सामान्य रहने का अनुमान है, जिससे फ्लडलाइट्स में मैच बिना किसी परेशानी के खेला जा सकेगा.

टूर्नामेंट की स्थिति और मुकाबले की अहमियत

ग्रुप A में भारत शानदार फॉर्म में है और पहले ही अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुका है. वहीं नीदरलैंड्स पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ हार के बाद सुपर 8 की दौड़ से लगभग बाहर हो चुका है. फिर भी बड़े मंच पर भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा.

भारत इस मुकाबले को जीतकर अपनी लय बरकरार रखना चाहेगा, खासकर अगले दौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच को ध्यान में रखते हुए. वहीं नीदरलैंड्स अहमदाबाद की विशाल भीड़ के सामने यादगार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NED 36th Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

नीदरलैंड्स: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान/विकेटकीपर), मैक्स ओ'डॉउड, माइकल लेविट, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, रोएलोफ वैन डेर मेरवे, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, फ्रेड क्लासेन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.