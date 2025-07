India Women vs England Women, 1st ODI Match 2025 1st Inning Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को दिया 258 रनों का लक्ष्य, सोफिया डंकले ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

सोफिया डंकले (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 1st Inning Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 16 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला जा रहा हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. पांच मैचों की इस रोमांचक श्रृंखला में भारत ने 3-2 से जीत हासिल की, जो इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली सीरीज़ जीत है. इस जीत ने टीम इंडिया का आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया है और अब वह एकदिवसीय सीरीज़ में भी उसी लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी. हाल ही में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज़ में 3-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की थी, जिससे टीम का मनोबल और भी ऊंचा है. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. यह भी पढें: Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I Match 2025 1st Inning Scorecard: कोलंबो टी20 मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिया 133 रनों का टारगेट, महेदी हसन ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला के बीच अब तक कुल 19 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 12 मैचों में इंग्लैंड महिला टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि भारत महिला टीम ने 7 मुकाबलों में बाज़ी मारी है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 17 सितंबर 2007 को खेला गया था और अब तक के इस सफर में दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद दिलचस्प रही है.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

Dunkley 🤝 Davidson-Richards A strong score on the board 🏏 Catch up highlights: https://t.co/c61puWrV3d pic.twitter.com/CBZ7dnLMC3 — England Cricket (@englandcricket) July 16, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 20 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गई. इसके बाद एम्मा लैम्ब रन और नेट साइवर-ब्रंट ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 90 रन के पार लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट खोकर 258 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से सोफिया डंकले ने सबसे ज्यादा 83 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सोफिया डंकले ने 92 गेंदों पर नौ चौके लगाई. सोफिया डंकले के अलावा एलिस डेविडसन रिचर्ड्स ने ताबड़तोड़ 53 रन बटोरी.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को क्रांति गौड़ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. क्रांति गौड़ और स्नेह राणा के अलावा श्रीचरणी और अमनजोत कौर ने एक-एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 259 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर इस सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 258/6, 50 ओवर (टैमी ब्यूमोंट 5 रन, एमी जोन्स 1 रन, एम्मा लैम्ब 39 रन, नेट साइवर-ब्रंट 41 रन, सोफिया डंकले 83 रन, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स 53 रन, चार्लोट डीन रन नाबाद सोफी एक्लेस्टोन 23 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (क्रांति गौड़ 2 विकेट, स्नेह राणा 2 विकेट, श्रीचरणी 1 विकेट और अमनजोत कौर 1 विकेट).

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.